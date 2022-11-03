Большая часть ювелирных изделий, продаваемых в Казахстане, не проходит проверку

80% всех реализаторов ювелирных изделий, проверенных Комитетом технического регулирования и метрологии (КТРМ), продают золото и другие драгоценные металлы с неподтвержденной пробой, об этом сообщил глава КТРМ Куаныш Еликбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя КТРМ министерства торговли и интеграции РК Куаныша Еликбаева, за 10 месяцев проведен профилактический контроль без посещения 570 субъектов реализации ювелирных изделий.

Из 570 проверенных в 458 случаях выявлены нарушения, то есть в 80%. Речь идет о том, что продавались ювелирные изделия, на которых не было казахстанского клейма – головы барса. То есть заявленная проба, например, золота, не подтверждена в нашей стране. Председатель КТРМ Куаныш Еликбаев

По его словам, территориальными департаментами комитета за 10 месяцев проведено 1326 контрольных мероприятий. Из них внеплановые – 104, профилактический контроль с посещением – 134, профилактический контроль без посещения – 877, совместные проверки с другими государственными органами – 227.

Выявлены нарушения в 865 случаях, или в 65% всех проверок. Выдано 122 предписания, вынесено155 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Сумма административных штрафов составила 140,6 млн тенге, что на 77% больше, чем за весь 2021 год.