Большая часть ювелирных изделий, продаваемых в Казахстане, не проходит проверку
По словам председателя КТРМ министерства торговли и интеграции РК Куаныша Еликбаева, за 10 месяцев проведен профилактический контроль без посещения 570 субъектов реализации ювелирных изделий.
Из 570 проверенных в 458 случаях выявлены нарушения, то есть в 80%. Речь идет о том, что продавались ювелирные изделия, на которых не было казахстанского клейма – головы барса. То есть заявленная проба, например, золота, не подтверждена в нашей стране. Председатель КТРМ Куаныш Еликбаев
По его словам, территориальными департаментами комитета за 10 месяцев проведено 1326 контрольных мероприятий. Из них внеплановые – 104, профилактический контроль с посещением – 134, профилактический контроль без посещения – 877, совместные проверки с другими государственными органами – 227.
Выявлены нарушения в 865 случаях, или в 65% всех проверок. Выдано 122 предписания, вынесено155 постановлений по делам об административных правонарушениях.
Сумма административных штрафов составила 140,6 млн тенге, что на 77% больше, чем за весь 2021 год.