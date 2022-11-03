В Алматы водитель автобуса порезал ножом мужчину во время ссоры

В Алматы 31 октября 2022 года водитель автобуса 31-го маршрута во время ссоры набросился с ножом на мужчину, находившегося за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, нанес ему ранение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал пострадавший 23-летний Никита Калистратов, в районе 18:30 вечера они с отцом ехали на автомобиле по ул. Жандосова и он случайно подрезал автобус 31-го маршрута, не доезжая до ул. Алтынсарина.

Водитель автобуса вышел и начал кричать матом, там рядом остановка, мы остановились и подошли к водителю, он продолжал материться, затем замахнулся на отца, хотел его ударить, но не достал, стал махать руками в мою сторону. Потом нанес удар мне по спине. Я даже не видел, что у него в руках был нож, только потом понял, что по спине льется кровь. Удар пришелся под ребра, в 5 сантиметрах от позвоночника, повредил артерию, я потерял много крови. Всего на куртке оказалось три пореза, – рассказал Никита.

Стоявшие на остановке люди вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего парня увезли в 7-ю горбольницу в Калкаман, где ему сделали операцию. По словам Никиты, водителя в тот же вечер задержали сотрудники полиции, но заведено ли дело и по какой статье, ему не известно.

В тот вечер, когда мне сделали операцию, приезжал сотрудник полиции, но я тогда был не в состоянии писать заявление, он сказал, что приедет на следующий день, но так и не приехал. Я намерен довести это дело до конца и наказать водителя. Я считаю, такому опасному человеку нельзя доверять жизни людей, он ежедневно контактирует с сотнями людей и при этом вооружен ножом, – сказал Никита Калистратов.

Никита также просит отозваться свидетелей происшествия, на остановке в тот момент находились парень и две девушки.

За комментарием по данному происшествию редакция Zakon.kz обратилась в Департамент полиции Алматы.