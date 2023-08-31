Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы
Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы ищет мужчину, который угрожал ножом пассажирам автобуса, сообщает Zakon.kz.
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса и после выхода хотел проткнуть колесо.
В полиции прокомментировали данное видео.
"По данному факту расследование проводит Управление полиции Ауэзовского района. Личность мужчины установили, принимаются меры к его задержанию", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья.
"Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", – отметили в полиции.
Ранее в Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и лег под КАМАЗ.
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