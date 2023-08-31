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Законодательство РК

Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы

Мужчина угрожал ножом в автобусе в Алматы Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы ищет мужчину, который угрожал ножом пассажирам автобуса, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса и после выхода хотел проткнуть колесо.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"По данному факту расследование проводит Управление полиции Ауэзовского района. Личность мужчины установили, принимаются меры к его задержанию", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья.

"Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", – отметили в полиции. 


Ранее в Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и лег под КАМАЗ.

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