Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы

Полиция Алматы ищет мужчину, который угрожал ножом пассажирам автобуса, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса и после выхода хотел проткнуть колесо.

В полиции прокомментировали данное видео.

"По данному факту расследование проводит Управление полиции Ауэзовского района. Личность мужчины установили, принимаются меры к его задержанию", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья.

"Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", – отметили в полиции.





Ранее в Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и лег под КАМАЗ.