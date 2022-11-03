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В Минздраве рассказали, в каком случае школы перейдут на дистанционку

Казахстан ОРВИ грипп минздрав школа Фото: Zakon.kz
Руководитель управления санэпиднадзора КСЭК МЗ РК Роза Кожапова рассказала, при каком уровне заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) школьников могут перевести на дистанционное обучение, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы управления санэпиднадзора КСЭК МРК, в текущий эпидемический сезон в Казахстане обнаружена циркуляция двух штаммов вируса гриппа – A (H3N2) и B и ряда негриппозных инфекций, таких, как риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус и другие.

 

Благодаря тому, что уже практически во всех организациях образования предусмотрена возможность обучения в онлайн-режиме, согласно требованиям главного госсанврача, в случае заболевания ОРВИ от 20 до 30% детей в одном классе в один инкубационный период будет дана рекомендация отменить кабинетную систему обучения и не принимать новых детей в класс. В случае роста заболеваемости более 30% обучение будет переводиться на онлайн-формат.Роза Кожапова

 

По данным Минздрава, в Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ, заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года. 

По гриппу зарегистрирован 521 лабораторно подтвержденный случай. Больше всего заболевших в Кызылординской области  – 128. В Жетысуской области – 84, в Актюбинской области – 69, в Алматы – 60, в Карагандинской области – 41, в Астане – 38, в Акмолинской области – 26, в Костанайской области – 15, в Жамбылской области – 19, в Мангистауской области – 13, в Павлодарской и Атырауской областях – по семь случаев, в Западно-Казахстанской области – шесть, в Северо-Казахстанской области – четыре, в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – по два случая.

Среди детей до 14 лет – 179 случаев гриппа, среди беременных – 106 случаев.

На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 пробы, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе на риновирус – 93, РС вирус – 77, парагрипп – 31, коронавирус – 20, аденовирусную инфекцию – 17, бокавирус – 10, метапневмовирус – шесть.

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