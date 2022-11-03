В Минздраве рассказали, в каком случае школы перейдут на дистанционку
По словам главы управления санэпиднадзора КСЭК МРК, в текущий эпидемический сезон в Казахстане обнаружена циркуляция двух штаммов вируса гриппа – A (H3N2) и B и ряда негриппозных инфекций, таких, как риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус и другие.
Благодаря тому, что уже практически во всех организациях образования предусмотрена возможность обучения в онлайн-режиме, согласно требованиям главного госсанврача, в случае заболевания ОРВИ от 20 до 30% детей в одном классе в один инкубационный период будет дана рекомендация отменить кабинетную систему обучения и не принимать новых детей в класс. В случае роста заболеваемости более 30% обучение будет переводиться на онлайн-формат.Роза Кожапова
По данным Минздрава, в Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ, заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года.
По гриппу зарегистрирован 521 лабораторно подтвержденный случай. Больше всего заболевших в Кызылординской области – 128. В Жетысуской области – 84, в Актюбинской области – 69, в Алматы – 60, в Карагандинской области – 41, в Астане – 38, в Акмолинской области – 26, в Костанайской области – 15, в Жамбылской области – 19, в Мангистауской области – 13, в Павлодарской и Атырауской областях – по семь случаев, в Западно-Казахстанской области – шесть, в Северо-Казахстанской области – четыре, в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – по два случая.
Среди детей до 14 лет – 179 случаев гриппа, среди беременных – 106 случаев.
На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 пробы, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе на риновирус – 93, РС вирус – 77, парагрипп – 31, коронавирус – 20, аденовирусную инфекцию – 17, бокавирус – 10, метапневмовирус – шесть.