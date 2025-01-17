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Какими вирусами можно заразиться в Алматы

Масочный режим, маска, вирус, люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
Специалист ДСЭК Алматы рассказала Zakon.kz об эпидемиологической ситуации по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом в южной столице. Согласно данным врачей, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, за две недели зарегистрировано 18 524 случая диагностирования ОРВИ.

"Показатель на 100 тысяч населения составил 808,02, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 15,2% (21 250 случаев) и выше на 28,5% показателя предыдущей недели (13 244 случаев)".Асель Калыкова

Специалист добавила, что заболеваемость в 60,5% обусловлена детским населением, а это 11 204 случая. С начала нового эпидемиологического сезона 2024-2025 годов уже зарегистрировано более 263 тысяч случаев ОРВИ.

"С середины ноября месяца зарегистрировано 106 подтвержденных случаев гриппа, из них 96 случаев гриппа типа А/H1N1 и типа В – десять случаев. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное". Асель Калыкова

Вместе с тем в городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус (респираторно-синцитиальный вирус человека), аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус.

"Лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 128 материалов от больных. Из них в 36 пробах ПЦР методом определен: риновирус – 15, парагрипп – 3, РС – 11, бокавирус – 1, аденовирус – 1, сезонный коронавирус – 5. Метапневмовирус в городе не выявлен".

Следует соблюдать следующие меры профилактики

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо не забывать про общие меры профилактики:

  • повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;
  • сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;
  • в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
  • не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи предупреждают, что соблюдение простых правил поможетт избежать инфицирования.

Ранее редакция разбиралась, страшна ли метапневмовирусная инфекция, "вспыхнувшая" в Китае и ряде других стран, в том числе и в Казахстане. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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