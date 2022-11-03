€40 000 украли домушники из частного дома в Кызылорде

В Кызылорде задержаны двое домушников за кражу 40 тыс. евро из частного дома, сообщает Zakon.kz.

На оперативный канал "102" управления полиции обратилась 54-летняя жительница города. Неизвестные, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли через окно в дом и похитили деньги в сумме 40 тыс. евро, лежавшие под кроватью в спальной комнате. Также злоумышленники забрали смартфоны Samsung Galaху Tab S7 и Samsung S9, передает telegram-канал polisia.kz.

Двое подозреваемых 29 и 30 лет задержаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".