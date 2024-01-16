Серийного вора-домушника задержали в Кызылорде

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Кызылординской области при совершении очередной квартирной кражи задержали серийного вору-домушника, сообщает Zakon.kz.

"Пользуясь отсутствием хозяев домов, мужчина, отжимая окна, проникал в частные дома и забирал ювелирные изделия. Задержанным оказался 26-летний житель Туркестанской области. В качестве вещественных доказательств изъяты принадлежащие потерпевшим золотые изделия и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении полиции.

Установлено, что подозреваемый совершил на территории области 25 краж, тем самым потерпевшим причинен общий материальный ущерб в размере 19 млн тенге.

Полицейские проверяют причастность домушника к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержали мужчину, который оказался 53-летним вором в законе Самарканом Ахметовым, известным в криминальных кругах как Самар.