Экс-домработница Джеффа Безоса подала на него в суд из-за переработок и дискриминации

Бывшая домработница основателя Amazon и одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса Мерседес Ведаа подала на него в суд из-за расовой дискриминации со стороны его сотрудников и переработок в антисанитарных условиях без перерыва на отдых или питание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, в своем исковом заявлении Ведаа утверждает, что состояла в штате Amazon с сентября 2019 года, иногда работала от 10 до 14 часов в день, при этом курируя группу из пяти-шести домработниц.

По словам женщины, у обслуживающего персонала не было ни места для отдыха, ни своей уборной. Кроме этого, как заметила Ведаа, один из менеджеров "стал агрессивным и грубым" в общении с ней, а его обращение с работниками-латиноамериканцами отличалось от того, как он относился к белым сотрудникам. После трех лет работы Ведаа была уволена.

В своем иске экс-домработница требует денежную компенсацию в качестве возмещения ущерба. Сумма не называется.

Эти претензии не имеют под собой оснований, мы будем защищаться, – заявил Гарри Коррелл, адвокат, представляющий Безоса и других ответчиков.