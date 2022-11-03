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Ситуация в Украине: 10 млн тонн агропродукции вывезли по "зерновому коридору", G7 помогут Киеву зимой

Ситуация в Украине 3 ноября Фото: Instagram/g7
Владимир Зеленский сказал, что не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда туда Владимира Путина. В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине, где проводилась проверка, сообщает Zakon.kz.

  • Страны G7 предоставят ближайшей зимой Киеву совместную помощь – глава МИД Германии Анналена Бербок.

  • Эрдоган заявил, что канцлер Германии Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с Путиным. Позже СМИ сообщили, что правительство Германии опровергло комментарий президента Турции.

  • За время действия "зернового коридора" из украинских портов удалось вывезти более 10 млн тонн агропродукции, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

  • Гуттериш надеется, что к саммиту G20 в Индонезии будет достигнут прогресс в продлении договоренностей по экспорту зерна из Украины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда туда Владимира Путина.

  • Супруга Зеленского Елена в интервью британской газете The Guardian выразила надежду, что план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта с Россией был "случайной ошибкой".

  • В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине, где проводилась проверка.

  • Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107. Он уточнил, что украинской стороне передадут в основном бойцов ВСУ, а среди освобожденных будут 65 военнослужащих из ДНР и ЛНР.

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