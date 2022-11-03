Ситуация в Украине: 10 млн тонн агропродукции вывезли по "зерновому коридору", G7 помогут Киеву зимой

Страны G7 предоставят ближайшей зимой Киеву совместную помощь – глава МИД Германии Анналена Бербок.

Эрдоган заявил, что канцлер Германии Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с Путиным. Позже СМИ сообщили, что правительство Германии опровергло комментарий президента Турции.

За время действия "зернового коридора" из украинских портов удалось вывезти более 10 млн тонн агропродукции, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Гуттериш надеется, что к саммиту G20 в Индонезии будет достигнут прогресс в продлении договоренностей по экспорту зерна из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда туда Владимира Путина.

Супруга Зеленского Елена в интервью британской газете The Guardian выразила надежду, что план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта с Россией был "случайной ошибкой".

В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине, где проводилась проверка.