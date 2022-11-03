Золотую и серебряную медали завоевали казахстанские шахматисты на ЧА в Индии

Золото и серебро завоевали казахстанские шахматисты на Континентальном Чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

Континентальный Чемпионат Азии проходит в Индии (Дели) с 25 октября по 4 ноября.

Ринат Жумабаев стал чемпионом Азии по молниеносным шахматам, серебро досталось Арыстанбеку Уразаеву.

В женском турнире по блицу казахстанская шахматистка Ксения Балабаева вошла в 10 лучших, заняв 7 место.

В главном турнире по классическим шахматам в пятерку лучших вошла казахстанка Лия Курмангалиева. Напомним, что на прошедшем Чемпионате Мира (до 20 лет) в Италии Лия заняла 6 место, обыграв в последнем туре чемпионку Говхар Бейдуллаеву.

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