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Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры

самые безопасные мессенджеры Фото: pixabay
Viber предусматривает частичное шифрование метаданных, которое не обеспечивается в WhatsApp и Telegram. С другой стороны, Viber собирает значительно больше метаданных, сообщает Zakon.kz.

Удобство использования мессенджера в повседневной жизни напрямую зависит от системы безопасности каждого конкретного приложения, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков, сообщает "Прайм".

Самыми безопасными по исследованиям, но наименее удобными, по мнению пользователей, являются Signal, Threema, Wickr Me. Однако даже у самых защищенных мессенджеров случаются утечки.Андрей Слободчиков

Он привел в пример ситуацию августа текущего года: произошла утечка порядка двух тысяч номеров и кодов подтверждения из-за взлома компании, которая предоставляла услуги мессенджеру Signal.

Если рассматривать наиболее популярные мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня.Андрей Слободчиков

В Viber безопасность обеспечивается за счет сквозного шифрования во всех переписках и возможности добавить контакт без передачи данных на серверы компании. В Telegram реализован свой уникальный протокол MTProto, тогда как метод сквозного шифрования доступен только для секретных чатов.

Он добавил, что WhatsApp и Telegram имеют доступ к контактам и хранят информацию о контактах на отдельном сервере.

Кроме того, Viber предусматривает частичное шифрование метаданных, которое не обеспечивается в WhatsApp и Telegram. С другой стороны, Viber собирает значительно больше метаданных, чем упомянутые выше мессенджеры, резюмировал Слободчиков.

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