Бродячие собаки атакуют жителей Алматинской области

В селе Ават называют это настоящим нашествием. Раньше собаки бегали лишь на окраине поселка, сообщает Zakon.kz.

Бродячие собаки сбиваются в стаи и нападают на прохожих. Из-за этого приходится детей ежедневно провожать и встречать со школы. Особенно опасно в темное время суток, сообщает телеканал "Астана".

15 собак сразу. А у меня четверо детей, все они в школу ходят, младшая – в садик. Вообще прохода нет у нас. Девочка шла вот здесь по нашей улице, ей, наверное, лет 13 было, и на нее собака черная напала, она так кричала, это ужас, страшно. В Актау ребенка загрызли. Это же страшно. Неужели надо ждать, пока вот это у нас случится? Жительница села Ават Венера Мансурова

Проблеме не один год. Люди говорят, что не раз обращались к местным чиновникам с просьбой решить ее. Вот в середине октября подавали заявку на отлов животных, но никто не отреагировал, жалуются аватцы.

В акимат обращались. Они ничего не решили. Акимат просто обещает, говорит: примем меры, примем меры и не принимают меры. Отлова не было никакого. Холода наступили, собаки будут голодать и будут по-любому здесь сворами водиться. Жительница села Ават Жанна Насретдинова

Не надеясь на помощь чиновников, местные жители готовы сами заниматься отловом собак и дальнейшим уходом за ними. Обращались к властям с просьбой выделить небольшой участок земли под приют для животных. Но и здесь не получили ответа.

Я договорилась уже с некоторыми ветврачами о том, что они хотя бы один раз в месяц будут к нам приезжать и стерилизовать, обращаемся к акимату, чтобы нам помогли с этим делом, потому что готовы даже волонтеры работать из города. Жительница села Ават Наталья

В акимате Енбекшиказахского района заверили: проблемой бродячих животных занимаются на регулярной основе. С начала года отловили свыше двух тысяч собак. Но в том, что беспризорных псов меньше не становится, виноваты сами сельчане, уверены в акимате. Люди сначала приютят питомца, а потом выбрасывают на улицу.

Проблема – не то что бродячих собак много, а то, что неправильно содержат люди. Неправильное содержание, нарушение правил содержания, вот это больше проблема. Потому что люди сейчас в основном дома собак не привязывают. Днем они дома лежат, по ночам начинают выбегать, поэтому проблемы такие. Руководитель ветеринарной станции Енбекшиказахского района Еркен Биханов

За неправильное содержание животных с начала года оштрафовали десятки сельчан на сумму свыше 350 тыс. тенге.