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В Японии забьют более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа

В Японии забьют кур из-за птичьего гриппа Фото: pixabay
К ликвидации последствий вспышек привлекли бойцов Сил самообороны Японии, сообщает Zakon.kz.

Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории, сообщает ТАСС.

Так, в Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены порядка 510 тыс. кур.

Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлекли бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур.

Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тыс. кур.

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