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За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек

Коронавирус в Казахстане 4 ноября Фото: Zakon.kz
Двумя сутками ранее в стране выявили 49 заболевших COVID-19. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (–590+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Данияр Кунафин
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