За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек

Двумя сутками ранее в стране выявили 49 заболевших COVID-19. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (–590+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: