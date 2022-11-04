За сутки в Казахстане коронавирусом заболел 51 человек
Фото: Zakon.kz
Двумя сутками ранее в стране выявили 49 заболевших COVID-19. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (–590+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 4 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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