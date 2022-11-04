Цены на аренду жилья снижаются в Казахстане
Фото: pixabay
Цены на аренду в Казахстане продолжают снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября, с тех пор цены откатились в среднем на 20%, сообщает Zakon.kz.
Ставки максимально росли в первые две недели октября, сообщает "Крыша". Наибольшее снижение сейчас наблюдается в приграничных городах Казахстана:
в Петропавловске – на 41%;
в Актобе – на 36%;
в Павлодаре и Уральске – на 32%.
В Астане аренда подешевела на 22%, в Алматы – почти на 11%.
В то же время относительно доажиотажного периода (1 сентября) аренда в Казахстане остается дороже в среднем на 25%.
Инфографика krisha.kz
В Астане и Алматы сегодня аренда выше сентябрьской почти на 28 и 33%, соответственно.
Что касается изменений за неделю, 27 октября – 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, в Астане – на 4,6%. Максимум – в Актобе (–8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.
Инфографика krisha.kz
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