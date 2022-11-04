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Данилина проиграла второй матч на итоговом турнире WTA

Теннис ВТА Итоговый Фото: ktf.kz
Казахстано-бразильский дуэт теннисисток Анна Данилина и Беатрис Хаддад-Майя сыграл свой второй поединок на женском итоговом турнира WTA. Они уступили одним из фаворитов этих состязаний Элизе Мертенс (Бельгия) и Веронике Кудерметовой (Россия), сообщает Zakon.kz.

Российско-бельгийская пара, которая на данных соревнованиях получила 4-ый номер посева, была сильнее в двух партиях - 6:4, 6:3. Чтобы переиграть тандем Данилина - Майя, им понадобился 1 час и 16 минут игрового времени. Этим успехом Мертенс и Кудерметова улучшили свои шансы выхода в плей-офф итогового турнира, так как имеют уже две победы на групповой стадии.

В свою очередь пара Данилина - Майя решит свою судьбу выхода из группы в заключительном матче. Их ждет противостояние с дуэтом Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия), пятыми сеяными турнира. Эта встреча состоится 5 ноября.

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