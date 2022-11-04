В Алматинской области построят школы на 120 тысяч мест

В Конаеве состоялась встреча министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова с населением Алматинской области.

Открывая совещание, заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов отметил, что сфера образования занимает особое место в развитии страны и нуждается в поддержке.

По его словам, в Алматинской области бюджет в сфере образования составил 274,7 миллиарда тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ближайшие три года в регионе будут открыты Назарбаев Интеллектуальная школа, два лицея-интерната, ІТ-школа нового образца, учебно-оздоровительный лагерь в зоне отдыха "Маралсай", а также ученикам, достигшим успехов на международных и республиканских соревнованиях, будет назначена специальная премия "Қонаев ізбасарлары".

В свою очередь министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, отчитавшийся перед населением, остановился на проблемных вопросах в сфере образования.

В настоящее время в области насчитывается более 50 трехсменных школ. Для решения этой проблемы будут построены школы по госпрограмме "Комфортная школа". В результате будет создано 120 тысяч ученических мест, – сказал министр.

По словам министра, в некоторых районах планируется максимально сократить количество трехсменных и двухсменных школ, и по возможности в некоторых школах дети будут учиться только в одну смену, что будет сказываться на улучшении качества образования.

Что касается воспитательной работы, как отметил министр, создается новая система, основанная на концепции Абая "Толық адам".

Кроме того, проблема питания школьников является одной из важных. В школьных столовых должны уделять внимание полезным продуктам, при этом цены не должны быть завышенными.

Работа колледжей также будет меняться. Теперь каждое учреждение вправе работать по своей программе, где сделан упор на специфике региона, с дальнейшим трудоустройством студентов.

В сфере дошкольного образования тоже большие изменения. Принят новый стандарт. В нем приоритет отдается развитию ребенка через различные игры. Также рассматривается вопрос повышения заработной платы воспитателям, – сказал министр.

Затем министр ответил на вопросы из зала. Одним из первых был вопрос от Алмаса Жылкыбаева, директора Есикского гуманитарно-экономического колледжа. Он спросил о возможности открыть штат для социального-педагога.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Аймагамбетов утончил, что колледжи переходят на подушевое финансирование.

В рамках этого можно рассмотреть возможность открытия штата. Мы учтем ваше предложение. Асхат Аймагамбетов

Следующий вопрос был от жительницы Балхашского района Дина Мухтар. По ее словам, при посещении детей лагеря "Балдаурен" не предоставляются деньги на проезд. Будет ли решена эта проблема? – спросила она.

Если родители из малообеспеченной семейной категории, то помощь в этом деле должен оказать местный акимат. Эту проблему можно решить только таким образом. Другой возможности пока не предусмотрено. Министр Аймагамбетов

Самал Исаева, жительница Кегенского района, спросила про продолжение реализации пилотного проекта "Два педагога".

В настоящее время в детских садах в одной группе 25 детей, за ними до полудня ухаживает один воспитатель, во второй половине – другой. Одному воспитателю очень трудно работать. Мы видим хорошие результаты, поэтому программа будет продолжена. Асхат Аймагамбетов

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме того, в ходе встречи подняты и другие проблемы, которые беспокоили общественность. Министр развернуто ответил на все заданные вопросы.

Затем министр ознакомился с ходом строительства новой школы на 900 мест и участком планируемой застройки нового учебного заведения в рамках программы "Комфортная школа".