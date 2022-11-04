Студенты ЗКО встретились с юристами республиканского штаба

В рамках миссии штаба "За честные выборы" в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем прошла встреча с представителями неправительственных организаций, студентами, магистрантами и профессорско-преподавательским составом вуза.

Темой встречи являлось "Соблюдение избирательного законодательства Республики Казахстан – формирование основы справедливого Казахстана".

По информации ректора Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Алиби Баяхова, сегодня в университете обучаются свыше 4 тысяч студентов, некоторые из них впервые будут принимать участие в выборах.

Поэтому необходимо разъяснять студентам основные нормы выборного законодательства, права избирателей и другие вопросы, касающиеся выборов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Наша задача – провести работу по разъяснению Конституционного закона о выборах президента. Открыто донести до наших граждан те положения, которые они должны знать. Тем более необходимо работать с молодежью, ведь им строить дальше нашу страну. Мы отвечаем на все вопросы граждан по конституционному закону. В стране должны пройти объективные и честные выборы. Председатель РОО "Казахстанский союз юристов", кандидат юридических наук, профессор Серик Акылбай

Также он рассказал:

об основных направлениях деятельности штаба по правовому сопровождению в публичном поле положений конституционной реформы и приоритетов Послания;

мониторинге хода электоральной кампании и правовой консультации ее участников, а также гражданских активистов, представителей СМИ, международных организаций;

подготовке методических материалов о процедурах проведения выборов для наблюдателей, членов избирательных комиссий и представителей правоохранительных органов;

обеспечению юридической поддержки штабов наблюдателей, включая правовую помощь наблюдателям по итогам выборов.

Как отметили юристы, в ходе проведения выборов очень важно обеспечить открытость и демократичность процесса, и в этом вопросе важную роль и поддержку могут оказать профессиональные юристы, адвокаты, ученые-юристы.