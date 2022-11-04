В Казахстане сыр подорожал на 31,4% за год

По данным Бюро национальной статистики, в октябре средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 4378 за килограмм. По сравнению с октябрем прошлого года этот продукт подорожал на 31,4%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды, где средняя цена отмечается на уровне 5356 тенге за килограмм.

В Астане средняя цена сыра составила 4880 тенге, в Алматы за килограмм сыра нужно потратить 4700 тенге, в Таразе — 4782 тенге.

Дешевле всего килограмм сыра обходится жителям Конаева, здесь он стоит в среднем 3153 тенге.

Между тем в потребительской корзине этот продукт не столь популярный, в среднем во втором квартале на человека приходилось по полкило твердого сыра (177 граммов в месяц).

По данным Бюро, за 8 месяцев в Казахстане было произведено 24 409,9 тонны сыра и творога, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом казахстанский сыр и творог экспортируются в основном в страны СНГ (Россия, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, ), а также в Корею и Монголию.

Основной объем импорта сыра идет из России, Беларуси, Украины, Латвии и Ирана.