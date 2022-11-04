Морозные выходные ждут казахстанцев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются осадки.

5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине – с метелью.

7 ноября на западе республики ожидается прекращение осадков.

Температура воздуха: