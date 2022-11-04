Морозные выходные ждут казахстанцев
По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются осадки.
5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег).
По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине – с метелью.
7 ноября на западе республики ожидается прекращение осадков.
Температура воздуха:
на западе ночью -5...+5°С, днем постепенное понижение от 0...+10°С до -2...+5°С;
на северо-западе, севере небольшое понижение ночью от -6...+5°С до 0...-8°С, днем от -3...+5°С до -5...+2°;
на востоке небольшое понижение ночью от -3...+5°С до -7...+2°С, днем от +5...+11°С до -3...+5°С;
в центре ночью 0...-8°С, днем -3...+5°С;
на юге ночью 0...+10°С, днем +3...+12°С;
на юго-востоке ночью 0...+8°С, в горных районах 0...-5°С, днем +10...+15°С, в горных районах +3...+8°С.