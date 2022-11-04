Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ полувековой давности

Каждый матч знаменитого форварда хоккейного клуба "Вашингтон Капиталс" Александра Овечкина превращается в исторический и с рекордом. Утром 4 ноября россиянин повторил рекорд легендарного Горди Хоу по голам в форме одного клуба, сообщает Zakon.kz.

37-летний российский хоккеист повторил достижение американца Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ. Это случилось 4 ноября, когда Овечкин забил свою 786-ю шайбу в игре с "Детройт Ред Уингс". За океаном Александр выступал только за "Кэпиталс", начиная с 2005 года.

Рекорд НХЛ по шайбам за одну команду принадлежал легендарному канадцу Горди Хоу, который выступал за "Детройт", с 1946 по 1971 год. Его копилка насчитывает 786 заброшенных шайб за "красных крыльев". С этими цифрами теперь сравнялся Овечкин, который уже в ближайших матчах может превысить этот рекорд. После встречи с "Ред Уингс" российского хоккеиста пришел поздравить и познакомиться сын Горди Хоу – Марк.

Шайба, забитая "Детройту", приблизила Овечкина к еще одному историческому показателю. Этот гол стал для российского форварда 400-м в гостевых матчах. Александр –второй игрок в истории НХЛ, который достиг этой цифры. Рекордсменом здесь является другой великий канадец – Уэйн Гретцки (402 гола).

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