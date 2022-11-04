Убийца пожилой пары в Алматы получил 20 лет

В Алматы 4 ноября состоялся суд над убийцей пожилой пары. Он искал пожилых людей и алкоголиков, чтобы стать их опекунами и завладеть имуществом, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимый искал лиц, страдающих алкоголизмом или одиноко живущих престарелых людей, чтобы стать их опекуном и потом завладеть имуществом.

С целью найти таких людей он обратился к У. Последний попросил знакомого сотрудника полиции предоставить сведения о вышеуказанной категории граждан. Полицейский, злоупотребляя должностными полномочиями, передал такие данные. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы

Подсудимый пришел домой к паре пенсионеров и попытался наладить контакт с женщиной, заговорив об опеке. Но она восприняла его визит как угрозу и стала звать на помощь. Испугавшись, что кто-то придет, подсудимый задушил женщину. После этого он увидел ее мужа, лежащего в постели. Пожилой мужчина болел и был в беспомощном состоянии. Незваный гость задушил и его. После чего скрылся с места преступления.

В суде установили, что подсудимый, направляясь в квартиру потерпевших, изначально не хотел их убивать, все действия совершил спонтанно.

Из показаний подсудимых следует, что предоставляя сведения о потерпевших, они предполагали, что он будет переоформлять их имущество в законном порядке. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы

Cуд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

У. признан виновным в недонесении о преступлении и ему назначено 4 года лишения свободы.

Полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В 2020 году в Кокшетау жестоко убили супружескую пару пенсионеров. По словам родственников за пять дней до убийства в квартиру уже пытались проникнуть.