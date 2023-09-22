Пожилая супружеская пара на спортивной площадке умилила Казнет
Фото: pixabay
Видео, на котором пожилая супружеская пара играет вечером в волейбол на спортивной площадке, завирусилось в Казнет, сообщает Zakon.kz.
На кадрах бабушка и дедушка просто перебрасывают друг другу мяч через перекладины.
Между тем, этот процесс затронул чувства казахстанцев:
- Прекрасный тандем.
- Удивительные люди в реальной жизни.
- Чему удивляться? Они тоже были молодыми, они тоже многое могли. Просто сначала дети потом внуки, у них нет личной жизни. Всегда в семье!
- Молодцы. Дай Аллах им долгих лет жизни!
Ранее мужчина с букетом на ишаке взорвал Казнет.
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