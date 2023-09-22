Пожилая супружеская пара на спортивной площадке умилила Казнет

Фото: pixabay

Видео, на котором пожилая супружеская пара играет вечером в волейбол на спортивной площадке, завирусилось в Казнет, сообщает Zakon.kz.

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