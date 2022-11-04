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Павел Воля сообщил о новом соведущем в Comedy Club

Кто стал новым соведущим Павла Воли Фото: Telegram/pvolya
Российский телеведущий Павел Воля в своем Telegram-канале известил поклонников шоу Comedy Club о новом соведущем, сообщает Zakon.kz.

По его словам, им станет юморист Андрей Бебуришвили.

В эту пятницу общаемся с гостями вместе с Андреем Бебуришвили. С премьерой в новом амплуа, Андрюша! – сказано в сообщении Павла Воли.

В свою очередь Гарик Харламов, ранее являвшийся соведущим Воли, отметил, что "было прекрасно провести с Пашкой эти годы, но пора уступать дорогу молодым!"

Также он пожелал Бебуришвили удачи.

А я наконец-то спать! – шутливо отметил телеведущий.

Позднее на странице в Instagram появилось видео с выпуском, где ведущими уже являются Павел Воля и Андрей Бебуришвили.

Смотрите новый выпуск уже сегодня ! С новым ведущим! Бебур, держись, – говорится в подписи к видео.

Гарик Харламов являлся одним из первых резидентов Comedy Club. Шоу выходит на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года.

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