Павел Воля сообщил о новом соведущем в Comedy Club
Фото: Telegram/pvolya
Российский телеведущий Павел Воля в своем Telegram-канале известил поклонников шоу Comedy Club о новом соведущем, сообщает Zakon.kz.
По его словам, им станет юморист Андрей Бебуришвили.
В эту пятницу общаемся с гостями вместе с Андреем Бебуришвили. С премьерой в новом амплуа, Андрюша! – сказано в сообщении Павла Воли.
В свою очередь Гарик Харламов, ранее являвшийся соведущим Воли, отметил, что "было прекрасно провести с Пашкой эти годы, но пора уступать дорогу молодым!"
Также он пожелал Бебуришвили удачи.
А я наконец-то спать! – шутливо отметил телеведущий.
Позднее на странице в Instagram появилось видео с выпуском, где ведущими уже являются Павел Воля и Андрей Бебуришвили.
Смотрите новый выпуск уже сегодня ! С новым ведущим! Бебур, держись, – говорится в подписи к видео.
Гарик Харламов являлся одним из первых резидентов Comedy Club. Шоу выходит на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года.
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