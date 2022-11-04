Врач рассказал, как правильно подготовить организм к зиме

В преддверии холодов защитные функции организма людей снижаются. Многие замечают быструю утомляемость, апатию и раздражительность. В беседе с журналистом Zakon.kz заместитель главврача по лечебной работе Хабиба Мусаева рассказала, как защитить организм и сделать еще крепче.

Специалист рассказывает, наш иммунитет – это основной механизм защиты организма от вирусов и бактерий. Иммунная система формируется у человека еще в утробе матери. Но важную роль в ее работе играет и образ жизни человека. Укрепить его можно, выполняя определенные правила.

Закаливание

По сути, это своего рода тренировка иммунной системы. Главный принцип закаливания – умеренность, постепенность и регулярность.

Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветривайте квартиру, ходите по дому босиком, умывайтесь прохладной водой. Потом можно переходить к более серьезным процедурам: обливанию холодной водой и контрастному душу. Кстати, это очень полезно для тренировки сердечно-сосудистой системы и улучшения состояния кожи. Только не забывайте про осторожность и постепенность. Очень важна регулярность закаливающих процедур, отсутствие между ними больших перерывов. Но начинать эти процедуры можно, только если вы полностью здоровы. Заместитель главврача поликлиники №16 г. Алматы Хабиба Мусаева

Питание

Кроме того, для укрепления организма необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Так вы получите все необходимые вещества и микроэлементы, поэтому питание должно быть разнообразным.

Ежедневно в рационе должны быть все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров. Белок – это рыба, мясо, молочные продукты, яйца, бобовые, орехи, грибы. Также в рационе нужны и не перевариваемые углеводы – клетчатка или пищевые волокна. Они создают ощущение сытости и полезны для пищеварения. Такие углеводы содержатся в овсянке, в хлебе из муки грубого помола. Не стоит забывать про жиры, необходимые нашему организму. Их хорошо получать из жирных сортов рыбы, авокадо, миндаля, оливкового масла. Ешьте как можно больше овощей и фруктов, желательно в термически необработанном виде для большей сохранности витаминов.

Также Мусаева посоветовала не забывать о витаминах. Поскольку многочисленные исследования показывают, что большинство людей страдает от гиповитаминоза – нехватки витаминов.

Витамины

Как известно, витамины не образуются в организме человека, за исключением витамина D и витаминов, синтезируемых бактериями кишечника, поэтому должны постоянно присутствовать в составе пищи. Но даже при самом рациональном питании, а у большинства из нас оно далеко не идеальное, рацион человека сегодня «недоукомплектован» витаминами на 20–30% и их усвояемость из «искусственных» препаратов зачастую выше, чем из обычной еды. Поэтому необходимо регулярно принимать поливитаминные препараты. Продолжительность приема определяется врачом и обычно составляет 1–3 месяца, курс желательно повторять 2–4 раза в год.

Помимо витаминов, для укрепления иммунитета врач посоветовала придерживаться правильного режима сна, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и делать зарядку.

Во время активной физической нагрузки повышается общий тонус организма, улучшается настроение, это способствует приливу энергии, обогащает кровь кислородом и улучшает сон и аппетит. Осенью и зимой проблема нехватки солнечного света – мы встаем затемно, выходим с работы уже после захода солнца. Хорошо гулять во время обеденного перерыва, чтобы поймать дневной свет, ведь солнце необходимо не только для выработки витамина D. Без солнечного света понижается уровень серотонина, «гормона счастья» в крови, который отвечает за наше хорошее настроение. Хабиба Мусаева

Специалист добавила, что физическая и эмоциональная составляющие очень взаимосвязаны, поэтому старайтесь радоваться каждому дню. Ведь умение позитивно воспринимать любую действительность – это залог здоровья и долголетия.

Автор: Дарига Турысбекова