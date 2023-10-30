Врач назвала добавки, которые необходимы организму зимой

Российский врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, какие 4 добавки помогут организму справиться с холодами, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, врач советует чтобы не чувствовать себя истощенным и более склонным к болезням принимать витамин D3, йод, коллаген и магний.

Витамин D жизненно важен для здоровья костей и иммунитета. Он необходим, поскольку в это время люди вряд ли получат достаточное количество витамина от солнечного света.

"Йод - это важный минерал, который ваш организм не может вырабатывать сам, поэтому мы должны зависеть от еды или добавок, чтобы получить то, что нам нужно", — сказала терапевт Андреева.

Йод играет важную роль в выработке гормонов щитовидной железы, которые важны для жизненно важных процессов организма, таких как обмен веществ. Низкий уровень гормонов щитовидной железы может привести к снижению энергии, запорам и увеличению веса.

Доктор также рекомендует добавки с коллагеном и магнием для улучшения восстановления суставов и поддержания настроения.

Подобно калию, натрию и кальцию, магний является электролитом, важным для мышечной функции, здоровья сердечно-сосудистой системы и, поскольку он хранится в костях, для прочности скелета.

Магний необходим для очень многих функций — более 300.

"Это имеет долгосрочные последствия для вашего здоровья не только тогда, когда у вас дефицит, но и когда у вас хроническая недостаточность низкой степени".

Коллаген приносит много пользы для здоровья, помимо простого улучшения внешнего вида. Коллаген выполняет следующие функции:

Улучшает и укрепляет волосы, кожу, зубы и ногти. Морщины, дряблая кожа, растяжки и целлюлит могут быть результатом снижения уровня коллагена. Когда вы будете есть больше этого продукта, ваша кожа станет более упругой и гладкой.

Коллаген действует так же, как масло в автомобильном двигателе: он помогает связкам, сухожилиям и суставам плавно скользить. Меньшее количество коллагена может означать опухшие, жесткие и болезненные суставы.

"Пролин, еще один компонент коллагена, может помочь восстановить артерии и очистить их от жировых отложений".

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