Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Инженер из Атырау стал победителем третьего розыгрыша акции "Максимальный драйв" от Olimpbet

Инженер из Атырау стал победителем третьего розыгрыша акции "Максимальный драйв" от Olimpbet Фото: Olimpbet.kz
Еще одна Toyota Camry, путевка на двоих в Катар, премиальная "яблочная" техника и множество фрибетов нашли своих новых хозяев – 2 ноября прошел третий розыгрыш акции "Максимальный драйв".

Гостями эфира были Владимир Богдашин из Семея, обладатель второго главного приза, и Алия Бекбаева, самая титулованная "дотерша" Казахстана. Владимир поделился историей своего выигрыша, а Алия помогала ведущему определить счастливца, который получит третью Toyota Camry от Olimpbet.

Новым победителем стал Эртугрул Кар. Он работает инженером в Атырау и интересуется футболом. Новость о выигрыше Toyota Camry стала настоящим сюрпризом для победителя, он возвращался с работы домой и не смог посмотреть трансляцию. Когда раздался звонок ведущего, победитель решил, что над ним шутят друзья.

Это было неожиданно, потому что я никогда в жизни не выигрывал такого большого приза. И я окончательно убедился, что все реально, когда получил официальное текстовое сообщение от Olimpbet. Я был очень взволнован и потрясен. Это невероятно большой и приятный для меня подарок! И я благодарю семью Olimpbet за то, что это стало возможным. Спасибо!!! – рассказал победитель.

Оказаться на месте Эртугрула и выиграть Toyota Camry и еще более крутые призы возможно, если принять участие в "Максимальном драйве" от Olimpbet.

Правила акции предельно просты:

  • делайте ставки на сайте или в приложении Olimpet.kz от 2000 тенге и более;

  • сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

  • забирайте призы от Olimpbet.

Акция "Максимальный драйв" с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 миллиарда тенге продолжится до 25 декабря по всему Казахстану. Розыгрыши проводятся каждые две недели по средам. Ближайший – 16 ноября.

Все подробности акции – здесь.

Читайте также

Кандидат в президенты Турсынбекова высказалась о защите интеллектуальной собственности

"Окровавленный топор" передали общественники руководству аэропорта Алматы

В Минэкологии заявили, что астанчане продолжают топить дома углем

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
шар, гороскоп
Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
В WhatsApp произошли глобальные изменения
В WhatsApp произошли глобальные изменения
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления