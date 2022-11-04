Инженер из Атырау стал победителем третьего розыгрыша акции "Максимальный драйв" от Olimpbet

Еще одна Toyota Camry, путевка на двоих в Катар, премиальная "яблочная" техника и множество фрибетов нашли своих новых хозяев – 2 ноября прошел третий розыгрыш акции "Максимальный драйв".

Гостями эфира были Владимир Богдашин из Семея, обладатель второго главного приза, и Алия Бекбаева, самая титулованная "дотерша" Казахстана. Владимир поделился историей своего выигрыша, а Алия помогала ведущему определить счастливца, который получит третью Toyota Camry от Olimpbet.

Новым победителем стал Эртугрул Кар. Он работает инженером в Атырау и интересуется футболом. Новость о выигрыше Toyota Camry стала настоящим сюрпризом для победителя, он возвращался с работы домой и не смог посмотреть трансляцию. Когда раздался звонок ведущего, победитель решил, что над ним шутят друзья.

Это было неожиданно, потому что я никогда в жизни не выигрывал такого большого приза. И я окончательно убедился, что все реально, когда получил официальное текстовое сообщение от Olimpbet. Я был очень взволнован и потрясен. Это невероятно большой и приятный для меня подарок! И я благодарю семью Olimpbet за то, что это стало возможным. Спасибо!!! – рассказал победитель.

Оказаться на месте Эртугрула и выиграть Toyota Camry и еще более крутые призы возможно, если принять участие в "Максимальном драйве" от Olimpbet.

Правила акции предельно просты:

делайте ставки на сайте или в приложении Olimpet.kz от 2000 тенге и более;

сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

забирайте призы от Olimpbet.

Акция "Максимальный драйв" с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 миллиарда тенге продолжится до 25 декабря по всему Казахстану. Розыгрыши проводятся каждые две недели по средам. Ближайший – 16 ноября.

Все подробности акции – здесь.