"Окровавленный топор" передали общественники руководству аэропорта Алматы

Алматинские активисты 4 ноября попытались вручить руководству аэропорта Алматы и турецким инвесторам художественную инсталляцию с топором, воткнутым в макет VIP-терминала аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Необычную инсталляцию создала художница Салтанат Ташимова. Она назвала снос терминала варварским отношением к историко-культурному наследию Казахстана.

Сегодняшнее мероприятие посвящено медленному убийству визитной карточки нашего города. Несмотря на все протесты историков и архитекторов, каждый день идет уничтожение таких важных и исторических объектов. Своей акцией мы хотим показать, что алматинцы выражают протест против этого вандализма. Общественник Салтанат Ташимова

Фото: Zakon.kz

Активисты попытались передать свое творение руководству компании. Но дальше фойе охрана никого не пропустила. Макет пришлось оставить у стойки. Общественники надеются, что руководство все же заберет необычный подарок.

Фото: Zakon.kz

Одну инсталляцию мы подарили руководству в Алматы, второй макет отправим в головной офис в Турцию. Салтанат Ташимова

Ташимова отмечает, что на создание подобной инсталляции ее побудило слишком "бережное" отношение и перенос исторического сооружения, который сейчас проводят турецкие инвесторы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Активистка заявляет, что памятник архитектуры местного значения, по сути, разрушен. Уничтожены были и уникальные карнизы. Это здание было единственным такого рода на постсоветском пространстве.

К слову, еще в ноябре 2020 года власти Алматы выпустили постановление, согласно которому сооружение должны были перенести на 420 метров к юго-востоку территории аэропорта Алматы. В свою очередь, городское управление культуры обязано при переносе обеспечить целостность и сохранность памятника, а заместитель акима должен был взять под контроль все работы.

В 2021 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила Международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание, построенное в 40-х годах прошлого века. В последнее время здание оборудовали под VIP-терминал. Почти два года шли консультации и переговоры о судьбе здания со специалистами, архитекторами и общественниками. Но в итоге было объявлено, что сооружение будет "перенесено", а по факту – построено заново.

Автор: Аяулым Жаксылык