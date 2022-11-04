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Законодательство РК

В Казахстане в ІІI квартале снизилась средняя зарплата

деньги Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
Среднее значение номинальной заработной платы по РК в ІІI квартале 2022 года составило 299 782 тенге. По сравнению со ІІ кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9%-ных пункта. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%, в реальном выражении – 5,8%, сообщает Zakon.kz.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в ІІI квартале 2022 года составило 189 018 тенге.

Как разъяснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, по сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в ІІІ квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал.

По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта (снижение в ІІІ квартале 2021 года составило 3,1 процентных пункта). Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчете среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления. Наталья Белоносова

Она уточнила, что рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%,  сельского, лесного и рыбного хозяйства – 31,3%, транспорта и складирования – 31,1%, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг –  5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.

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