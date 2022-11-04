Эксперты дают расклады на 15-й тур Чемпионата Англии по футболу

В эти выходные пройдут матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги. Яркие противостояния будут транслироваться в ОТТ Setanta. Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET –подготовила подборку матчей, которые точно скрасят ваш уик-энд.

Матчи 15 тура Английской Премьер-лиги

5 ноября в 21:00 по времени Астаны сыграют "Манчестер Сити" и "Фулхэм".

"Манчестер Сити" – "Фулхэм"

Фото: 1xBet



"Ман Сити", безусловно, знает, что он фаворит в этой встрече, и очередной титул никуда не денется. В их руках сейчас козырь – Холланд, забивший в 11 матчах 17 голов. Впрочем, подопечные Хосепа Гвардиолы выигрывали "Фулхэм" 12 раз подряд. Что касается "Фулхэм", коллектив находится на седьмом месте в таблице, но имеет один из худших показателей по пропущенным голам, а Сити как раз-таки один из лидеров Премьер-лиги по забитым мячам в ворота противников.

Аналитики компании 1XBET считают, что победа за "Манчестер Сити" и предлагают за его победу коэффициент 1.155, а за их соперников – целых 19! Ничья оценивается в коэффициент 10.

6 ноября болельщиков ждет интересное трио: в 18:00 – матч между "Челси" и "Арсеналом", в 20:00 сыграют "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед", а уже в 22:30 "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем".

"Челси" – "Арсенал"

Фото: 1xBet



Лондонские команды подходят к игре в прекрасном настроении, но определенно с разными турнирными задачами.

Канониры располагаются на первой строчке в таблице и явно хотят удержать лидерство, в то время как "Челси", который разгромно проиграл "Брайтону" в прошлом туре, вынужден стоять на шестом месте. В этом противостоянии имеется несколько интересных моментов. Последние две встречи остались за "Арсеналом". Особенно показателен матч в апреле в АПЛ, когда "красно-белые" сыграли с "синими" 4:2. "Челси" провел матч в Лиге чемпионов в среду, когда "Арсенал" отыграл матч в Лиге Европы в четверг. Один день передышки или подготовки к сопернику может стать решающим фактором. Еще один факт, который может повлиять на игру, – неравные составы. Несмотря на большую скамейку у "Челси", основной костяк команды травмирован. Серьезные травмы Джеймса, Фофана и Канте, предположительный разрыв мышцы у Чилвелла и повреждение вратаря Кепы точно не дают преимущества команде. У "Арсенала" же, наоборот, ранее травмированные Зинченко и Сака были замечены на тренировочной площадке и могут выйти в матче против соседей.

Компания 1XBET предлагает выбрать победителем "Челси" за 2.68 и "Арсенал" – за 2.81. То, что команды поделят очки, – 3.48.

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"

Фото: 1xBet



Надеемся, что "Астон Вилла" с новым главным тренером Унаи Эмери покажет высший уровень, так как бирмингемцы в 3 последних турах показали свою нестабильность. После крупного поражения в игре с "Фулхэмом" коллектив разгромил "Брентфорд", а в прошлом туре снова унизительно проиграл "Ньюкаслу". Что касается подопечных Эрика тен Хага, в последнем туре они одержали тяжелую победу над "Вест Хэмом". Сейчас манкунианцы – пятые в таблице, но по потерянным очкам идут вровень с "Тоттенхэмом", который занимает 3-е место.

Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 3.52 за "Астон Виллу", 2.152 – за "Манчестер Юнайтед" и 3.72 – за ничью.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Фото: 1xBet



Лондонцам сначала не совсем везло, ведь коллектив потерпел два поражения от "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", однако после подопечные Антонио Конте собрались и обыграли на выезде "Борнмуту". Сейчас "Тоттенхэм" продолжает удерживать за собой 3-е место в турнирной таблице с отставанием от лидера в 5 очков. А если говорить об их соперниках, то подопечные Юргена Клоппа находятся в глубоком кризисе. Они в последних двух турах поочередно уступили "Ноттингем Форест" и "Лидсу", хотя эти клубы борются лишь за выживание в Премьер-лиге.

Компания 1XBET предлагает за победу "Тоттенхэма" коэффициент 3.38, а фаворитом встречи является "Ливерпуль" с коэффициентом 2.15. Равный счет будет с вероятностью 3.9.

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