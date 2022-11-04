Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Чем опасны подушки для младенцев

сон Фото: pixabay
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило об опасности подушек для младенцев, а также отсутствии доказанной эффективности их использования для профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как написано на сайте ведомства, подушки для младенцев часто имеют углубление или отверстие в центре, предназначенное для затылка младенца. Некоторые производители также обещают исправление формы или улучшение симметрии головы ребенка, например, при синдроме плоской головы. Управление предупреждает, что такие обещания не имеют доказанной эффективности, а синдром плоской головы в большинстве случаев не требует лечения.

Уточняется, что проблемы с позвоночником подушки тоже не предотвращают. Их использование может замаскировать более серьезные заболевания, например, краниосиностоз, когда кости черепа младенца срастаются вместе слишком рано.

По мнению экспертов, подушки потенциально повышают риск удушья и смерти. Поэтому агентство в своем предупреждении рекомендует людям отказаться от их использования и не передавать их в другие руки.

Национальные институты здравоохранения США и Американская академия педиатрии рекомендуют младенцам спать на спине на плоской, не наклонной поверхности без подушек, игрушек, мягких предметов или свободных постельных принадлежностей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Назван Топ-6 знаков зодиака, у представителей которых есть все шансы разбогатеть в ноябре

Диетолог назвал продукты, которые помогут сбросить лишний вес

Врач рассказал, как правильно подготовить организм к зиме

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
шар, гороскоп
Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют
В WhatsApp произошли глобальные изменения
В WhatsApp произошли глобальные изменения
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления