Чем опасны подушки для младенцев

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило об опасности подушек для младенцев, а также отсутствии доказанной эффективности их использования для профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как написано на сайте ведомства, подушки для младенцев часто имеют углубление или отверстие в центре, предназначенное для затылка младенца. Некоторые производители также обещают исправление формы или улучшение симметрии головы ребенка, например, при синдроме плоской головы. Управление предупреждает, что такие обещания не имеют доказанной эффективности, а синдром плоской головы в большинстве случаев не требует лечения.

Уточняется, что проблемы с позвоночником подушки тоже не предотвращают. Их использование может замаскировать более серьезные заболевания, например, краниосиностоз, когда кости черепа младенца срастаются вместе слишком рано.

По мнению экспертов, подушки потенциально повышают риск удушья и смерти. Поэтому агентство в своем предупреждении рекомендует людям отказаться от их использования и не передавать их в другие руки.

Национальные институты здравоохранения США и Американская академия педиатрии рекомендуют младенцам спать на спине на плоской, не наклонной поверхности без подушек, игрушек, мягких предметов или свободных постельных принадлежностей.