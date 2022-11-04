Более 100 кг рогов сайги пытались незаконно вывезти из Алматинской области

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 кг сайгачьих рогов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: