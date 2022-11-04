Более 100 кг рогов сайги пытались незаконно вывезти из Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 кг сайгачьих рогов, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемые взяты под стражу.
"В ходе оперативных работ у задержанных было изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - рассказал начальник УБОП ДП Алматинской области Абилгазы Толепбергенов.
Ведется следствие.
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