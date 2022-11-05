В Костроме погибли 5 человек во время пожара в кафе

В ночном клубе "Полигон" в Костроме погибли пять человек во время пожара 5 ноября, заявили в МЧС России. Также известно о четырех пострадавших. Их передали бригаде скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В 02:37 поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской. Здание горело на площади 3500 квадратных метров. Эвакуировали 250 человек. Позже пожар локализовали.

В ликвидации пожара было задействовано 50 человек, 20 единиц техники, – говорится в сообщении МЧС России.

25 марта 2018 года в Кемерово произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети. Совладельца торгового центра приговорили к восьми годам лишения свободы.