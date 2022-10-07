Совладельца ТЦ "Зимняя вишня" приговорили к 8 годам

В российском Кузбассе суд вынес приговор в отношении совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения официального Telegram-канала Следственного комитета Российской Федерации, Вячеслав Вишневский признан виновным в даче взятки организованной преступной группой с начальником инспекции Государственного строительного надзора области Комковой, ее сыном Комковым и директором ООО "ИСК "Ресурс" Чередниченко. Ранее они были осуждены на длительные сроки лишения свободы.

Приговором суда Вишневскому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей, – говорится в сообщении.

В Следственном комитете России уточнили, что в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой, ее сыну и Чередниченко взятку 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания ТРЦ "Зимняя вишня".

Эти деньги по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило реконструировать здание без разрешения на строительство и с нарушением утвержденного проекта, предусматривавшего установку автоматических систем пожаротушения. Пресс-служба СК РФ

Также в ведомстве сообщили, что Вишневский в 2016 году скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск и заочно был арестован.

Он был задержан в Польше и экстрадирован в РФ. Следствие приняло меры к аресту имущества, находящегося в России и Испании. Пресс-служба СК РФ

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети.