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В Германии прошли забастовки на промышленных предприятиях

Германия Фото: Telegram/IG Metall Baden-Württemberg
Около 200 тыс. рабочих в Германии приняли участие в забастовках на промышленных предприятиях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Tagesschau со ссылкой на лидера профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, на фоне повышения стоимости жизни профсоюз Германии потребовал увеличить зарплату на 8% для 3,8 млн работников промышленности страны в течение года.

Предупредительные забастовки состоялись на предприятиях электротехнической и металлургической промышленности Германии.

Ненадолго прекратили работу сотрудники 400 заводов. Среди них – предприятия BMW в Лейпциге, Ford в Кельне, Bosch в Бамберге, завод Porsche в Штутгарте и верфь Meyer в Папенбурге.

В августе этого года в Великобритании выходили на забастовку сотрудники почты. Причина тому – рекордная инфляция и требование повысить зарплату.

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