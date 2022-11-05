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47 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
Двумя сутками ранее в стране выявили 51 заболевшего. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 708 человек (562 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 622 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента;

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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