47 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Двумя сутками ранее в стране выявили 51 заболевшего. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

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