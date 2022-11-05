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Закон о реализации послания Токаева – что изменится с января 2023 года

закон Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года", сообщает Zakon.kz.

Текст Конституционного закона публикуется в печати, говорится на сайте Акорды.

С 1 января 2023 года президенту:

  • ограничат срок на должности;

  • ограничат членство в политических партиях;

  • введут ограничения для близких родственников на занятие должностей в политике и квазигоссекторе.

Изменится порядок формирования Мажилиса – 69 депутатов будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в палате.

Мажилис будет принимать законы, а Сенат одобрять их. Сейчас законопроекты принимают сначала в Мажилисе, затем в Сенате, а после этого направляют на подпись президенту.

Между двумя палатами Парламента предусмотрена система сдержек и противовесов.

С 1 января 2023 года начнется поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. Сначала будет запущен пилотный проект.

5 ноября глава государства принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

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