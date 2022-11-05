Закон о реализации послания Токаева – что изменится с января 2023 года
Текст Конституционного закона публикуется в печати, говорится на сайте Акорды.
С 1 января 2023 года президенту:
ограничат срок на должности;
ограничат членство в политических партиях;
введут ограничения для близких родственников на занятие должностей в политике и квазигоссекторе.
Изменится порядок формирования Мажилиса – 69 депутатов будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в палате.
Мажилис будет принимать законы, а Сенат одобрять их. Сейчас законопроекты принимают сначала в Мажилисе, затем в Сенате, а после этого направляют на подпись президенту.
Между двумя палатами Парламента предусмотрена система сдержек и противовесов.
С 1 января 2023 года начнется поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. Сначала будет запущен пилотный проект.
5 ноября глава государства принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.