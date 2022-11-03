Принят закон, закрепляющий изменения структуры и работы Парламента Казахстана

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года", сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении документа депутат Сената Парламента РК Владимир Волков напомнил, что проект Конституционного закона разработан по поручению президента страны и предусматривает внесение поправок в 8 конституционных законов.

Поправки в Конституционный закон "О президенте Республики Казахстан" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничений для президента по членству в политических партиях в период президентства; ограничений для его близких родственников на занятие должностей политических госслужащих, руководителей субъектов квазигоссектора и ряд других поправок. Владимир Волков

Также в Конституционный закон "О Парламенте РК и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования Сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов Сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

Изменяется порядок формирования Мажилиса.

Теперь 69 депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе. Предусмотрены основания для лишения депутата Мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам. Владимир Волков

С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в Парламенте. Теперь Мажилис принимает законы, а Сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между Палатами.

Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях Палат.

В Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов Мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Владимир Волков

Мажилис будет формироваться как по партийным спискам – 70%, так и по одномандатным округам – 30% депутатов. Маслихаты областей: по партийным спискам – 50%, по одномандатным округам – 50% депутатов. Маслихаты районов: полностью по одномандатным округам.

Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. В пилотном режиме эта норма заработает с 1 января 2023 года.

Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании, и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.

Сенатор добавил, что поправки в Конституционный закон "О Правительстве РК" касаются наделения Правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

В Конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки, связанные с приведением в соответствие с нормами Конституции о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.

В Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначения председателя Высшего судебного совета.

Поправки в Конституционный закон "О государственных символах РК" связаны с разработкой проекта Конституционного закона "О Конституционном суде РК" и с переименованием должности "Государственный секретарь" в "Государственный советник". Владимир Волков

В Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана" предусмотрена поправка, связанная с переименованием столицы.

В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую модель формирования Мажилиса Парламента РК.