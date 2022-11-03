Принят закон, закрепляющий изменения структуры и работы Парламента Казахстана
При обсуждении документа депутат Сената Парламента РК Владимир Волков напомнил, что проект Конституционного закона разработан по поручению президента страны и предусматривает внесение поправок в 8 конституционных законов.
Поправки в Конституционный закон "О президенте Республики Казахстан" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничений для президента по членству в политических партиях в период президентства; ограничений для его близких родственников на занятие должностей политических госслужащих, руководителей субъектов квазигоссектора и ряд других поправок.Владимир Волков
Также в Конституционный закон "О Парламенте РК и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования Сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов Сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Изменяется порядок формирования Мажилиса.
Теперь 69 депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе. Предусмотрены основания для лишения депутата Мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.Владимир Волков
С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в Парламенте. Теперь Мажилис принимает законы, а Сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между Палатами.
Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях Палат.
В Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов Мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Владимир Волков
Мажилис будет формироваться как по партийным спискам – 70%, так и по одномандатным округам – 30% депутатов. Маслихаты областей: по партийным спискам – 50%, по одномандатным округам – 50% депутатов. Маслихаты районов: полностью по одномандатным округам.
Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. В пилотном режиме эта норма заработает с 1 января 2023 года.
Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании, и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.
Сенатор добавил, что поправки в Конституционный закон "О Правительстве РК" касаются наделения Правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.
В Конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки, связанные с приведением в соответствие с нормами Конституции о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.
В Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначения председателя Высшего судебного совета.
Поправки в Конституционный закон "О государственных символах РК" связаны с разработкой проекта Конституционного закона "О Конституционном суде РК" и с переименованием должности "Государственный секретарь" в "Государственный советник".Владимир Волков
В Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана" предусмотрена поправка, связанная с переименованием столицы.
В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую модель формирования Мажилиса Парламента РК.