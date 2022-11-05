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В Жаркенте мужчина погиб при столкновении джипа с грузовиком

грузовик и джип Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
4 ноября в городе Жаркенте столкнулись грузовая автомашина Volvo и Mitsubishi Pajero. На месте происшествия погиб 50-летний пассажир джипа, сообщает Zakon.kz.

В ДТП также пострадал его 37-летний водитель, доставленный с травмами в больницу.

Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Обе автомашины помещены на спецстоянку.

джип и грузовик

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Ведется расследование.

Полиция региона просит водителей автотранспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

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