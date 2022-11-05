В Жаркенте мужчина погиб при столкновении джипа с грузовиком
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
4 ноября в городе Жаркенте столкнулись грузовая автомашина Volvo и Mitsubishi Pajero. На месте происшествия погиб 50-летний пассажир джипа, сообщает Zakon.kz.
В ДТП также пострадал его 37-летний водитель, доставленный с травмами в больницу.
Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. Пресс-служба ДП Жетысуской области
Обе автомашины помещены на спецстоянку.
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Ведется расследование.
Полиция региона просит водителей автотранспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.
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