В Жаркенте мужчина погиб при столкновении джипа с грузовиком

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

4 ноября в городе Жаркенте столкнулись грузовая автомашина Volvo и Mitsubishi Pajero. На месте происшествия погиб 50-летний пассажир джипа, сообщает Zakon.kz.

В ДТП также пострадал его 37-летний водитель, доставленный с травмами в больницу. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. Пресс-служба ДП Жетысуской области Обе автомашины помещены на спецстоянку. Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области Ведется расследование. Полиция региона просит водителей автотранспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Читайте также В Петропавловске большегруз сошел в кювет из-за снегопада В ВКО спасатели помогли двум попавшим в беду котам В Караганде комиссия обнаружила тление в шахте, где погибли рабочие

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