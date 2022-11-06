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Адема Серикбай завоевала бронзовую медаль Кубка мира по фехтованию

Фехтование Бронза Кубок Мира Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В Алматы стартовал Кубок мира по фехтованию Almaty Jastar Saber Cup 2022. В первый день состязаний личного зачета казахстанка Адема Серикбай сумела подняться на третье место пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

Успешно пройдя предварительные схватки, в четвертьфинале Адема победила спортсменку из Узбекистана со счетом 15:9, передает пресс-служба Казахстанской федерации фехтования.

Однако в полуфинале казахстанская фехтовальщица проиграла будущей чемпионке этих соревнований из Южной Кореи – Ким Наае. Несмотря на поражение, Адема уже гарантировала себе бронзовую награду Кубка мира.

6 ноября у Адемы Серикбай и ее коллег по сборной Казахстана будет шанс попасть в список призеров в командных состязаниях.

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