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Основатель Twitter извинился за действия Илона Маска

Основатель Twitter извинился за увольнения Илона Маска Фото: pixabay
Джек Дорси заявил, что слишком быстро увеличил размер компании, сообщает Zakon.kz.

Джек Дорси, соучредитель и бывший генеральный директор Twitter, прокомментировал массовые увольнения под руководством Илона Маска.

Я понимаю, что многие злятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: Я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это.Джек Дорси

Дорси занимал пост генерального директора Twitter два раза. После отстранения от этой роли в 2007 году он вернулся на пост генерального директора в 2015 году, а в ноябре прошлого года окончательно покинул свой пост.

Он поручил бывшему техническому директору Twitter Парагу Агравалу занять его место и поддержал предложение Маска о поглощении платформы.

Ранее Маск решил уволить около 50% сотрудников Twitter, включая 15% команды, отвечающей за модерацию контента. Он также уволил Агравала и ряд других руководителей, включая финансового директора Неда Сигала и руководителя отдела политики Виджая Гадде.

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