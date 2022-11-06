В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство
Фото: Zakon.kz
6 ноября в 00:55 в Управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о пятерых раненых, один из которых позже скончался от полученных травм, сообщает Zakon.kz.
По факту полицейские создали следственно-оперативную группу.
Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК ("Убийство").
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего.ДП Алматинской области
Корреспондент Zakon.kz направлялся на ДТП в поселке Иссык. Однако он заметил, как полицейские экипажи направились в Тургень. Очевидцы рассказали корреспонденту о том, что там произошла стрельба.
Редакция запросила подтверждение о стрельбе в ДП Алматинской области.
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