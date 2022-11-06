В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство

Фото: Zakon.kz

6 ноября в 00:55 в Управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о пятерых раненых, один из которых позже скончался от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

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