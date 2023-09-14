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Законодательство РК

В Алматинской области ребенок умер в результате инцидента в детсаду

авто Фото: Zakon.kz
13 сентября около 13:08 в Управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на территории детского сада в с. Кырбалтабай произошел инцидент, в результате которого погиб трехлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет начальник ДП региона Бауржан Аленов, малыш упал в открытый канализационный септик. Его пытались спасти медики, однако он скончался в сельской больнице.

Данный факт был зарегистрирован в полиции по ст.141 ч. 2 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению", – написал Аленов в Instagram.

Ранее, в начале июля, в Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик на станции Тонкерис Шортандинского района.

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