Гибель человека в Алматинской области: акимат сделал заявление

По данным акимата, в Центральную районную больницу Енбекшиказахского района поступили пять мужчин с различными ножевыми и огнестрельным ранениями. На данный момент обстановка в районе спокойная, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате, один из пациентов от полученных ранений скончался в больнице.

Двоих после оказания первой помощи перевели на амбулаторное лечение и отпустили домой.

Еще двоих мужчин незамедлительно госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту начали досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1, 6, 7 и 9 УК РК.

Обстановке в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер. акимат Алматинской области

Ранее в полиции сообщили о проведении следственных действий для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин.