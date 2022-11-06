В Шымкенте у спортивного магазина образовалась давка

В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что владельца магазина спортивной одежды оштрафуют, сообщает Zakon.kz.

Люди устроили давку у спортивного магазина из-за акции по продаже вещей по низким ценам.

В связи с этим произошло массовое скопление местных жителей. В результате при открытии заведения произошла давка. Пострадавших нет. Полицейские Енбекшинского РУП установили владельца – местного жителя. Его привлекут к административной ответственности. ДП Шымкента

В полиции Шымкента отметили, что как только поступил сигнал о давке, на место прибыли участковые инспекторы и до вечера обеспечивали порядок на территории торгового дома.