Ливень, снег и туман ожидаются в Казахстане в понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 7 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидается туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на севере, востоке области, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются снег, гололед. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, юге Улытауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью в центре и горных районах Жетысуской области ожидается туман. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью в горных районах, утром и днем на севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается туман.

На юге, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

Днем на юго-западе, севере Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег), сутки 8 ноября на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 7-8 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем 7, сутки 8 ноября порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Днем 7-8 ноября юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.