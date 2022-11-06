Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Риддере экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ"

авария Фото: пресс-служба акимата ВКО
5 ноября в 20:00 на АО "Риддер-ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1, сообщает Zakon.kz.

В результате температура теплоносителя опустилась до +39°С (при плановом +70°С). В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тыс. абонентов города Риддера.

Экстренно в Риддер прибыл аким области. Даниал Ахметов возглавил штаб по ликвидации авариной ситуации. Штаб работает круглосуточно. Также на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО "УКа Тепловые сети", АО "ОЭСК"(РЭК).

аким ВКО

Фото: Даниал Ахметов/пресс-служба акимата ВКО

На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы. Дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается.

Для ликвидации аварийной ситуации ТОО "Казцинк" направил на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделил дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. Также из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО "Востоквзрывпром".

Вместе с тем для бесперебойной работы энергосистемы города АО "ОЭСК" (РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.

авария

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Приказом и.о. руководителя отдела образования города Риддера с 7-11 ноября учащиеся школ переходят на дистанционную форму обучения. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города.

авария

Фото: Даниал Ахметов/пресс-служба акимата ВКО

В соответствии с постановлением Правительства РК от 2 июля 2014 года № 756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" данная аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба.

Ситуация находится на особом контроле. Принимаются все необходимые меры по восстановлению теплоснабжения города.

Читайте также

В Танзании при крушении самолета погибли 19 человек

В столице Южной Кореи поезд сошел с рельсов

Елена Беляева
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Бокс 19 Победа
Жан Кособуцкий нокаутом одержал 19-ю победу подряд на профи-ринге
квартира, суд
Жительница Алматы судится с агентством недвижимости
полицейские едут в Тургень
В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления