Какие продукты стимулируют работу мозга

Диетолог Кристина Плотникова назвала продукты, которые помогают справиться мозгу от перенапряжения во время ежедневных нагрузок, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газете.Ru" она отметила, что в первую очередь стоить обратить внимание на брокколи и другие виды капусты. В них содержится лютеин и бор, улучшающие работу мозга. В немалом количестве имеется и витамин C, укрепляющий сосуды. Каждый день можно употреблять до 70 гр. продукта.

Помогут стимулировать работу мозга и грецкие орехи. Все разновидности орехов имеют повышенную питательную ценность и пользу. Но именно грецкий орех поможет улучшить память. В его составе присутствует лецитин – вещество, активизирующее запоминающие процессы в мозге. В сутки можно есть 3-4 средних по размеру орехов. Кристина Плотникова

Третьим полезным продуктом она назвала лосось, в котором присутствуют Омега-3 – ненасыщенные жиры, стабилизирующие коммуникацию между мозговыми клетками. Вещество затрагивает все процессы, происходящие в мозге.

Также, по мнению специалиста, полезно кушать чернику, так как она значительно улучшает память и повышает обучаемость. В ней содержатся флавоноиды – элементы, способствующие притоку крови к мозгу. Второе полезное свойство – упрощение передачи информации между нервными клетками. Употреблять ее рекомендуется как в свежем, так и в замороженном виде.

Кроме того, способны улучшить работу мозга и памяти, уточняет эксперт, сухофрукты: курага, чернослив и изюм. Продукты стабилизируют обменные процессы в организме, а также восстанавливают когнитивные функции.

Однако рекомендуется быть с ними осторожнее, так как сухофрукты излишне калорийны.

Лучше добавлять по паре штучек в кашу или в дневной перекус. Так удастся не просто зарядить организм энергией, но и упростить работу с информацией в разгар буднего дня, – добавила диетолог.

Вместе с тем нельзя забывать и про питье. Ведь вода играет ключевую роль в улучшении памяти, а также очищает организм и стабилизирует большинство важных процессов.