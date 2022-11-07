В Молдове прошли митинги с требованием отставки президента и премьера

В Кишиневе более 1,7 тыс. сторонников партии "Шор" вышли на акцию протеста с требованием отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы, которых они считают виновными в провоцировании экономического кризиса в стране, сообщает Zakon.kz.

Манифестанты, пишет РИА Новости, собрались на бульваре Стефана Великого межу зданиями парламента и администрацией президента и пытались направиться к центральной площади, однако полицейские заблокировали им путь. В итоге митинг прошел прямо перед полицейским кордоном.

С начала собрания оппозиции зафиксировано несколько провокаций по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, действия, цель которых – дестабилизация обстановки, очередная попытка прорыва кордона полиции. Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности, - отмечается в сообщении инспектората.

Как уточняется, бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.