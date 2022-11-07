Эксперт назвал факторы сезонного характера коронавирусной инфекции

Специалисты до сих пор не могут прогнозировать, с какой эффективностью новые волны COVID-19 будут появляться в дальнейшем, сообщает Zakon.kz.

Ученые смогут говорить о том, что ковид стал сезонным заболеванием, если его сезонный характер будет стабильно наблюдаться в течение трех лет. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев, передает ТАСС.

Если мы в течение трех лет увидим какую-то стабильную сезонность, которую мы пока не видим, то об этом уже можно будет говорить. Александр Лукашев

Сейчас все волны заболеваемости ковидом связаны с появлением новых вариантов SARS-CoV-2.