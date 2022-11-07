Эксперт назвал факторы сезонного характера коронавирусной инфекции
Фото: Zakon.kz
Специалисты до сих пор не могут прогнозировать, с какой эффективностью новые волны COVID-19 будут появляться в дальнейшем, сообщает Zakon.kz.
Ученые смогут говорить о том, что ковид стал сезонным заболеванием, если его сезонный характер будет стабильно наблюдаться в течение трех лет. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев, передает ТАСС.
Если мы в течение трех лет увидим какую-то стабильную сезонность, которую мы пока не видим, то об этом уже можно будет говорить.Александр Лукашев
Сейчас все волны заболеваемости ковидом связаны с появлением новых вариантов SARS-CoV-2.
Сезонность – это понятие относительное. Да, я думаю, что в перспективе коронавирусная инфекция станет сезонной, так или иначе, но вот какая будет эта сезонность – один сезон в год или два, в какие они будут месяцы и будут они каждый год или не каждый год – сейчас сказать сложно. Но да, это довольно вероятный сценарий. Александр Лукашев
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